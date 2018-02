Middenconsole gestolen 14 februari 2018

In de Meir in Opstal werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een voertuig. De wagen stond geparkeerd voor het huis. Het stuur werd uitgebroken alsook de middenconsole en het ingebouwde gps-toestel. Diezelfde nacht is er ook een auto gestolen op een oprit. Het is niet duidelijk of de feiten met elkaar te maken hebben. Ook in Dendermonde werden de afgelopen weken meerdere middenconsoles gestolen uit voertuigen. (KBD)