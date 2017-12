Met Moed Vooruit luistert tweede Kerst op 02u32 2

Koninklijk Harmonieorkest Met Moed Vooruit van Opdorp luistert tweede Kerstdag op met een eindejaarsconcert. De muzikanten, onder leiding van dirigent Stijn De Raes, spelen 'Pure Harmony"' Het harmonieorkest, geklasseerd in Eerste Afdeling, brengt een zeer gevarieerd programma, waarbij een knipoog naar de kerstperiode uiteraard niet ontbreekt. Het concert vindt plaats op dinsdag 26 december om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.metmoedvooruitopdorp.be. (DND)