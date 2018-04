Met fiets door Ouden en Nieuwen Briel 21 april 2018

De Milieuraad kruipt op zondag 22 april samen met sympathisanten op de fiets voor een tocht door de Ouden en Nieuwen Briel in Buggenhout en Baasrode.





De Provincie, de Vlaamse Waterweg en de POM Oost-Vlaanderen willen dit gebied omvormen tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ligging aan de Schelde. De plannen zorgden al voor veel commotie, ook in Buggenhout waar de provincie graag de site Alvat bij het project Briel zou voegen. De deelnemers aan de fietstocht rijden via de Alvatsite naar de Ouden en de Nieuwen Briel. Gidsen vertellen onderweg over het historisch verleden van dit gebied en lichten een tipje van de sluier over de mogelijke toekomstplannen. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur aan de kerk van Buggenhout. Info:





edgard.vandenboer@gmail.com of 0479/679.554. (DND)