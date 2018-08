Met De Vossen op Kwaktocht Nele Dooms

28 augustus 2018

16u30 1 Buggenhout Wandelvereniging De Vossen van Buggenhout organiseert tijdens het kermisweekend in Buggenhout haar jaarlijkse Kwaktocht.

De wandeling vindt plaats op zondag 2 september. Wandelaars kunnen kiezen uit tochten van 4, 7, 10, 14 en 20 kilometer. Allemaal lopen ze langs rustige en landelijke wegen en Buggenhout Bos. Voor elke wandelaar is er een gratis Kwak of Tripel Karmeliet. De Vossen voorzien aan vertrek en aankomst ook muzikale omlijsting. Starten kan tussen 8 en 15 uur. De vertrekplaats situeert zich aan gemeentelijke basisschool 't Sprinkhaantje, in de Collegestraat in Buggenhout. Info: http://wsvdevossenbuggenhout.be.