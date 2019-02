Meer toezicht tegen sluikstorten in Kloosterstraat Nele Dooms

25 februari 2019

16u06 0

Er zal wat meer toezicht komen in de Kloosterstraat tegen sluikstorten. Oppositieraadslid Stef Buys (VB) kaartte de problematiek van zwerfafval in deze omgeving tijdens de gemeenteraad aan. “Vooral in het deel van de Kloosterstraat dat de Stationsstraat met het centrum verbindt en enkel voor zwakke weggebruikers toegankelijk is, ligt regelmatig glas te slingeren”, zegt Buys. “De glasscherven zijn niet alleen bijzonder hinderlijk voor zwakke weggebruikers en rolstoelgebruikers, maar ze zijn ook gevaarlijk. Als het vuil blijft liggen, trekt het nog meer vuil aan.” Schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) belooft op te treden. “We zullen de wijkagent vragen hier wat meer toezicht te houden, zowel preventief als om meteen te signaleren als er afval moet opgeruimd worden”, klinkt het.