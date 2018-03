Meer dan duizend snelheidsovertreders in februari 17 maart 2018

De politie van Buggenhout/Lebbeke heeft in de maand februari heel wat controles gehouden in Lebbeke en Buggenhout. In Lebbeke heeft de politie 9.525 voertuigen op snelheid gecontroleerd. In totaal waren er 828 voertuigen die in overtreding waren. De meeste overtredingen vonden plaats op de Baasrodestraat en de Kapellenstraat. In Lebbeke gebeurden er 19 ongevallen in de maand februari. Daarvan waren er drie met gewonden en 16 met stoffelijke schade. In drie gevallen was er alcohol in het spel. Ook in Buggenhout werden 2074 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er 327 voertuigen in overtreding. De meeste overtredingen vonden hier plaats in de Stationsstraat, Kasteelstraat en de Beukenstraat. In Buggenhout gebeurden er zes verkeersongevallen, er was enkel stoffelijke schade waar te nemen. Vier keer ging het om geparkeerde voertuigen die werden aangereden. (KBD)