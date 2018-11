Meer dan 2.000 unieke handgemaakte klaprozen voor herdenking Groote Oorlog Nele Dooms

09 november 2018

18u04 0 Buggenhout Met meer dan tweeduizend klaprozen kleurt Opdorp dit weekend “roder dan rood”. Hiermee sluit Middenstand Opdorp Leeft (MOL) de herdenkingsperiode van honderd jaar Groote Oorlog af. Dat gebeurt met een kunstwerk van klaprozen, muziek, verhalen en ballonnen met vredeswensen. De gevechten in Opdorp tijdens WOI staan centraal.

Net zoals op heel veel plaatsen in Vlaanderen zal ook in Opdorp de honderdste verjaardag van het einde van WOI niet onopgemerkt voorbij gaan. Daar zorgt Middenstand Opdorp Leeft (MOL) voor. “Opdorp heeft flink zijn portie leed gekend onder WOI”, zegt voorzitter Erik Coppens. “We vinden het onze taak dit naar aanleiding van de herdenkingsperiode rond honderd jaar Groote Oorlog in herinnering te brengen.”

Oorlogsgruwel speelde zich af op en rond de Dries. “Die was in september 1914, toen de Duitsers oprukten, verzamelplaats van legermateriaal van het Belgisch leger”, weet Coppens. “De verdedigingslinie wat verderop werd doorbroken en er vielen al meteen slachtoffers in de Vekenstraat en in de Damstraat. Er viel meteen ook het eerste burgerslachtoffer van Opdorp, bakker Petrus Johannes Segers. Hij werd per ongeluk neergeschoten door een Belgisch soldaat, die verscholen in een bosje naast het klooster, de bakkerskiel met knoopjes verwarde met het lichtkleurige legeruniform van Duitse officieren. De gevechten waren ‘s morgens begonnen en tegen de middag was Opdorp ingenomen door de Duitsers. Die gebruikten vervolgens de Dries als opslagplaats van hun zwaar oorlogsmateriaal en namen hun intrek in het Kasteel van Opdorp.”

2.018 klaprozen

In de eerste oorlogsdagen werden ook de klokkentoren en de westgevel van de kerk geraakt waarbij glasramen sneuvelden. Een ingeslagen obus boven een heiligenbeeld ontplofte niet. Ook de pastorij, de bergplaats van de kerk en verscheidene huizen raakten beschadigd. Het is deze plaats die centraal staat bij het grote herdenkingsmoment van MOL. “We vroegen Arjen van Moerzeke van Van Moerzeke Concepts uit Hamme om 2.018 klaprozen in klei te ontwerpen”, klinkt het. “Ze worden opgesteld in de Sint-Amanduskerk, waar een evocatie met verhalen, muziek en voordrachten plaatsvindt. We verwijzen zo naar Flanders Fields. Buiten wordt bovendien een bloemenkunstwerk van 9 vierkante meter onthuld.”

Het is een huzarenwerk om tegen zondagmiddag alle klaprozen een plaats te geven. “Na de herdenkingen gaan we de klaprozen, allemaal unieke en exclusief genummerde exemplaren, verkopen. De opbrengst gaat naar het goede doel”, zegt Rudy De Wolf van MOL. “Dat zal gebeuren bij onze volgende openluchtexpo Lente Op de Dries in 2019.”

Voor het project ‘Roder dan Rood’ werkt MOL samen met tal van andere partners. Zo dragen het Koninklijk Gemengd Parafonenkoor, Jeugdwerking Parafonenkoor, Koninklijke Harmonie Met Moed Vooruit, de leerlingen van gemeenteschool De Pupil en Parochie Opdorp hun steentje bij aan het evenement.

De herdenking start op zondag 11 november om 15 uur, met de onthulling van het kunstwerk op het kerkplein. Het programma vervolgt in de kerk zelf met voordrachten en muziek. Daar hoort ook een naamafroeping van alle gesneuvelde Buggenhoutenaren en gesneuvelden die in Opdorp woonden of geboren zijn. Om af te sluiten, zullen bloemen neergelegd worden aan het Oorlogsmonument van Opdorp. Kinderen zullen er ballonnen met vredeswensen oplaten. Iedereen is welkom om het gebeuren bij te wonen.