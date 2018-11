Marcel en Annie zijn gouden paar Nele Dooms

08 november 2018

Marcel Van Eycken en Annie Clincke uit Buggenhout zijn een gouden paar. Ze vieren hun vijftigjarig huwelijksjubileum. “We leerden elkaar kennen tijdens de kermis van de Hoge Linde in een danstent”, vertellen ze. “Na enkele keren met elkaar te hebben gedanst, sloeg de vonk al snel over.” Marcel is geen onbekende in de muziekwereld. Hij is actief bij muziekmaatschappij ‘t Muziek van Buggenhout. Ook Annie is een bezige bij, actief in tal van plaatselijke verenigingen.