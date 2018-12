Marc Durinck begraven Nele Dooms

29 december 2018

Marc Durinck, overleden op 23 december, is zaterdag begraven. Dat gebeurde met een uitvaartliturgie in de H.Nikolaaskerk van Buggenhout-centrum, die door heel wat volk werd bijgewoond. Durinck was heel zijn beroepscarrière geneesheer. In Buggenhout was hij vooral bekend als medestichter van de Nieuw Christen Democraten (NCD), de partij van burgemeester Tom Van Herreweghe. Hij stond vlak voor de verkiezingen van 2000 mee aan de wieg van de nieuwe partij en werd toen ook meteen verkozen als gemeenteraadslid. In 2006 duwde hij de NCD-lijst, sleepte 655 voorkeurstemmen in de wacht en werd toen fractieleider in de gemeenteraad. In 2011 nam hij echter ontslag uit de raad, onder andere door een verminderd gehoor dat het hem onmogelijk maakte om optimaal aan de debatten deel te nemen. Durinck was bovendien actief in heel wat sociale verenigingen, zoals de vzw Ingobyi rond de Buggenhoutse kinderarts Ivo Corthouts die zich inzet voor moeders en kinderen in Rwanda. Ook de vzw Samen, actief voor sociaal zwakkeren, zieken en alleenstaanden in Buggenhout, kon op zijn steun rekenen. Tot slot was Durinck ook lid van het Sint-Gregoriuskoor. De man is 76 jaar geworden.