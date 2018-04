Manège 't Hoefijzer in finale VLP Club Battle 05 april 2018

Het team van Manège 't Hoefijzer uit Buggenhout stond in de finale van de VLP Club Battle tijdens de Flanders Horse Expo in Gent. Een ereplaats zat er uiteindelijk niet in, maar de ruiters zijn erg tevreden.





"Het was een goede ervaring voor ons team", zegt Katrien Wesemael. "Er zijn heel wat Vlaamse clubs en dan is het toch een prestatie om in de finale te geraken. Het is altijd leuk om tijdens zo'n groot evenement te mogen rijden. Voor drie van de vier paarden was het ook de eerste keer in zo'n setting. We zijn zeer gemotiveerd om ook aan de volgende editie deel te nemen."





(DND)