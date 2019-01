Man riskeert twee jaar cel voor “gijzeling” dochtertje in Syrië Nele Dooms

07 januari 2019

14u17 0 Buggenhout Kadri A. (43) uit Buggenhout riskeert twee jaar cel voor de “gijzeling” van zijn dochtertje in Syrië. Hij hield het meisje van 2009 tot 2017 bij zich, terwijl de moeder in België allerlei pogingen deed om haar dochter weer bij zich te krijgen. De vrouw woonde overstuur de zitting bij. A. zelf meent dat hem niets te verwijten valt en vroeg de vrijspraak.

Kadri A. en M.C. trokken in 2008 als gehuwd koppel met hun dochter van België naar Syrië. “We zouden er een paar weken op vakantie gaan om de familie van A. te ontmoeten”, vertelde de vrouw maandag aan de Dendermondse rechter. “Maar in de plaats daarvan werd ik er op opgesloten, mishandeld en gefolterd. Ik slaagde er uiteindelijk in om terug te keren naar België, maar moest mijn dochtertje achterlaten. Eens thuis diende ik meteen klacht in tegen A. om mijn kind terug te krijgen.”

Volgens haar advocaat lijdt de vrouw nu nog aan posttraumatische stress. “Ondertussen heeft ze ook alle mogelijke procedures uitgeput, jarenlang, om haar kindje terug bij zich te krijgen. Haar laatste strohalm is deze klacht met burgerlijke partijstelling die nu met dit proces behandeld wordt.”

M.C. woonde overstuur de zitting bij. “Mijn hele leven is kapot, door wat A. me heeft aangedaan”, schreeuwde ze. “Ik kan mijn eigen kind niet meer in mijn armen houden. Ik ben er ziek van.” Ook de openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. “Dit heeft zware gevolgen voor de relatie moeder-kind. Ik vorder twee jaar cel voor A.”, klonk het.

A. zelf ontkent in alle toonaarde. “Het is M.C. die plots in Syrië vertrokken is en daarna niet meer te bereiken was”, beweerde hij. “In 2015 kwam ik zelf terug naar België omwille van de oorlog en zorgde er, met veel moeite, voor dat onze dochter later ook terug kon keren. Zij wil bij mij blijven.” Het was genoeg aanleiding voor M.C. om de man uit te schelden voor “leugenaar”.

De rechter velt vonnis op 4 februari.