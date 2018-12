Maatregelen voor Broekstraat Nele Dooms

06 december 2018

16u29 0 Buggenhout Er worden toch enkele maatregelen genomen om de Broekstraat in Opstal veiliger te maken. Bewoners klagen al langer de verkeersonveiligheid in deze straat aan en oppositieraadslid Dirk Stallaert (CD&V) bracht dit meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad. De Verkeerscommissie van Buggenhout boog zich over de problematiek en kwam tot een akkoord over enkele maatregelen.

De problemen situeren zich vooral in het laatste stuk van de Broekstraat, aan de grens met Opwijk. Verkeersmetingen van de lokale politie wijzen op een probleem. 38,28 procent van de chauffeurs reed tijdens een controle de voorbije zomer meer dan zeventig kilometer per uur en dus te snel. Vier procent reed zelfs meer dan negentig kilometer per uur. Bovendien is de fietsoversteek ter hoogte van de Wiesbeek levensgevaarlijk. Die bevindt zich vlak aan een bocht en fietsers moeten een erg lang traject afleggen, omdat de oversteek schuin over de rijweg loopt.

Om de snelheid van het verkeer naar beneden te krijgen, zal er een verkeersremmer geplaatst worden ter hoogte van de trage weg die in de Broekstraat uitkomt. Zo wordt het lange rechte traject doorbroken en moeten chauffeurs hun snelheid matigen. De kruispunten in de Broekstraat krijgen wegmarkering voor fietsers. En de oversteekplaats in de grote bocht zal verplaatst worden door het fietspad op deze plaats eerst wat door te trekken.