Ludo leert mensen kerststukken maken Geert De Rycke

22 december 2018

Ludo Annaert leert mensen hoe je mooie kerststukken kan maken. Dat doet hij op zijn eigen manier.

“Bij ons geen voorgekauwde stukken”, zegt florist Ludo Annaert. “Op het einde van de avond hebben alle deelnemers van de workshop een heel ander kerststuk. Het materiaal om uit te kiezen is voor iedereen hetzelfde, maar aan het begin van de avond geef ik steeds heel wat verschillende mogelijkheden over wat je ermee kan doen. Zo kan iedereen aan de slag om iets te maken in zijn eigen smaak of stijl.”

In het atelier van Ludo draait alles om beleving. “Iedereen doet zijn zin, heeft die hulp nodig dan kom ik graag een handje helpen. We hebben hier heel wat materialen. Ook al werken we in een thema, toch kunnen deelnemers ook gebruik maken van de andere materialen. En over de opkuis? Daar moet niemand zich zorgen om maken, die is voor ons.”