Lopen met Gezinsbond 05 april 2018

De Gezinsbond van Buggenhout organiseert een volgende sessie van 'Start-2-Run'. Deelnemers leren tijdens deze cursus in tien weken tijd vijf kilometer aan één stuk door lopen. De conditie wordt geleidelijk aan opgebouwd, onder begeleiding van ervaren trainers. Wie wil meedoen, moet nu al inschrijven. De lessen starten vanaf dinsdag 17 april, om 19.30 uur. Vanaf dan zijn er elke dinsdag en donderdagavond loopsessies, tot en met 21 juni. De cursisten verzamelen aan taverne Het Eikenhof, in de Kasteelstraat in Buggenhout. Enkel joggingskledij en een paar goede sportschoenen zijn nodig. Deelnemen kost 17 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: gezinsbond.buggenhout@outlook.be. (DND)