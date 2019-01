Loketten gemeentediensten tijdelijk in raadszaal Nele Dooms

09 januari 2019

De loketten van verschillende gemeentediensten van Buggenhout zijn vanaf nu tijdelijk te bezoeken in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum. Aanleiding zijn grote verbouwingswerken die op het gelijkvloers van het ACC plaatsvinden. Die kaderen binnen een nieuw concept van dienstverlening dat het gemeentebestuur wil invoeren. Er komt onder andere een afsprakensysteem voor wie beroep wil doen op een dienst. Bovendien worden ook de diensten van gemeente en OCMW samengevoegd. Er komen, naast een onthaalbalie, ook uitgewerkte themabalies en spreekruimtes. De inrichting moet tegen maart klaar zijn. In tussentijd moeten de bezoekers op de tweede verdieping in de raadszaal terecht. Voor de dienst Stedebouw geldt vanaf nu al een afsprakensysteem.

