Lokale Helden op drie podia 27 april 2018

02u49 0 Buggenhout Het zal geen moment stil zijn morgenavond aan het Klaverveld in Buggenhout. Jeugddienst, jeugdhuis Bobo en een resem muzikaal talent organiseren er 'Lokale Helden'. Deze derde editie staat in het teken van 'anti-stilte'.

'Lokale Helden' is een initiatief van Poppunt, dat lokaal muzikaal talent meer kansen wil geven om zich te laten horen. Diverse gemeenten in Vlaanderen nemen hieraan deel. Ook Buggenhout is van de partij. Die kondigt hiermee de start van de Week van de Amateurkunsten aan.





Favoriete band kiezen

Het festival vindt plaats op de site rond jeugdhuis Bobo, aan het Klaverveld. "Door het concept anti-stilte zal er geen moment stilte zijn", zegt jeugdconsulente Fien Certyn. "In een tent van 15 op 25 meter voorzien we drie podia, waar live optredens elkaar afwisselen. Nadien volgt een openlucht fuif. Ook daarvoor doen we beroep op lokaal jong talent, met DJ's Otters, DJ Komics en Mr Mark & Diesel." Op de podia treden meer dan tien jonge muziekbands op: Fukaduk, VVYNN, Breakdown and Friends, Boxing Day, Sinshaper, Intergalactic Table Journey, Johnny's Little Drumsticks, Academie rock/pop opleiding, Devious Instinct, De Kanaalvissers, Eli Lauwers en 65 Inch. "Niet alleen een jury, maar ook de bezoekers kiezen tijdens de wedstrijd een favoriete band", zegt Certyn. "We voorzien ook foodtrucks, vuurkorven en een café om te chillen."





'Lokale Helden 9255' vindt morgen plaats vanaf 19 uur. Tickets kosten 3 euro in voorverkoop, 4 euro aan de kassa. (DND)