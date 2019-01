Lokale Helden gezocht Nele Dooms

17 januari 2019

Buggenhout wil ook in 2019 een volgende plaatselijke editie van “Lokale Helden” organiseren. Dat is een initiatief van Poppunt, dat lokaal muzikaal talent meer kansen wil geven om zich te laten horen. Diverse gemeenten in Vlaanderen nemen hieraan deel. In Buggenhout krijgt lokaal muzikaal talent de kans om op 26 april op het podium te staan. Dit jaar worden de deelnemende bands op voorhand geselecteerd. De gemeente is dus op zoek naar muzikaal talent uit Buggenhout. Geïnteresseerden kunnen een video insturen naar vrijetijd@buggenhout.be. Dat moet voor 3 februari.