Lichten uit tijdens Earth Hour Nele Dooms

29 maart 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout neemt naar jaarlijkse gewoonte dit weekend deel aan “Earth Hour”. De actie zorgt ervoor dat bewoners over de hele wereld de lichten doven en het gebruik van elektrische apparaten vermijden. Dat betekent een flinke besparing van energie en een symbolische vraag voor meer aandacht voor de effecten van klimaatverandering. Vorig jaar nam zo goed als elk land ter wereld deel aan Earth Hour. Aan bijna 18.000 monumenten en gebouwen werd de verlichting uitgeschakeld. Ook Buggenhout draagt zijn steentje op. Op zaterdag 30 maart, de avond voordat de zomertijd ingaat, zal in de bosgemeente van 20.30 en 21.30 uur zowel de openbare verlichting als de monumentenverlichting gedoofd worden. Uitzondering hierop is de verlichting op de Dries in Opdorp. De gemeente roept ook alle inwoners op om hun verlichting te doven.