Leren composteren 29 juni 2018

De Vrijwillige Compostmeesters van Buggenhout geven morgen in hun demohoek tips en advies om thuis groente-, fruit- en tuinafval te composteren. De demohoek is te bezoeken van 9 tot 12 uur. Die bevindt zich naast het containerpark, in de Bovendonkstraat in Buggenhout. (DND)