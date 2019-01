Leerlingen Vrije Basisschool Opstal op de skilatten Nele Dooms

31 januari 2019

11u25 0

Een pak sneeuw in de Ardennen. Dat lieten ze zich bij de Vrije Basisschool Opstal geen twee keer vertellen. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar stapten de bus op richting sneeuwpret om daar de skilatten aan te trekken. Wat volgde was een leuke tocht langlaufen. “We hopen elk jaar eens op voldoende sneeuw in de Ardennen voor een langlauftrip”, zegt juf Barbara van het vijfde leerjaar. “Dat geluk hadden we ook deze keer. Het werd een fantastisch dag voor onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Iedereen heeft echt genoten van het langlaufen. Dankzij het dikke pak sneeuw dat er lag was het ook allemaal wat avontuurlijker. Bovendien hadden we het terrein voor ons alleen en dat was extra genieten.”