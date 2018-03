Leerlingen Vierhuizen tonen hun installaties 24 maart 2018

Basisschool Vierhuizen in Buggenhout pakt uit met een reeks kunstige installaties, door de leerlingen zelf gemaakt. "Onze zesdeklassers kregen de opdracht om in groep een installatie te bedenken", legt directeur Gina Simelyn uit. "Dat is een beeldend kunstwerk dat een plaats inneemt in de ruimte. Daarom moesten ze ook op zoek naar een geschikte plaats om hun installatie uiteindelijk te tonen. Op die manier hebben we nu een reeks verrassende, verwondering opwekkende installaties op ons schooldomein. Dit was geen evidente uitdaging voor twaalfjarigen, maar ze hebben dit enthousiast tot een goed einde gebracht. Het leerde hen om out of the box te denken en creatief te zijn." (DND)