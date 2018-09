Leerlingen uit de bol tijdens FestiOpstal Nele Dooms

03 september 2018

14u45 1 Buggenhout De sfeer zat er goed in tijdens de eerste schooldag in de Vrije Basisschool Opstal. Het schooljaar start daar met het festival 'FestipOpstal'.

"De school is voor deze eerste dag een festivalterrein", zegt juf Barbara, leerkracht in het vijfde leerjaar. "Alle kinderen krijgen een festivalbandje en kunnen daarmee deelnemen aan verschillende activiteiten. Er zijn een tattooshop, glamour&glitterstand, fotobooth, een wensenmuur met post-its en een workshop dans voorhanden. Daardoor zit de ambiance er hier direct goed in." Ook de kleuters genieten mee van de festivalsfeer. Die wordt overigens de rest van het schooljaar doorgetrokken. Zo volgt later dit jaar nog een foodtruckfestival.