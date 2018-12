Leerlingen SiViBu bakken 4500 pannenkoeken voor goede doel Nele Dooms

03 december 2018

Achttien leerlingen van 3 STW van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout bakten pannenkoeken voor het goede doel. Dat deden ze onder leiding van leerkrachten Lauwers en Van Rode. Met maar liefst 4.500 pannenkoeken steunden de jongeren Rode Neuzen Dag. Daarnaast droeg ook de leerlingenraad zijn steentje bij. Zij verkochten rode snoepjes. Het lerarenteam maakte dan weer een kalender. “we zijn als school dan ook heel fier dat we een mooi bedrag hebben kunnen overmaken”, zegt directeur Nele De Bie. “Liefst 3.000 euro hebben we gestort. We wilden zeker ons steentje bijdragen omdat Rode Neuzen Dag dit jaar toespitste op jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school.”