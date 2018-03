Leerlingen helpen handje bij aanplanten 4.700 extra bomen 09 maart 2018

02u45 0 Buggenhout Buggenhout Bos is weer gegroeid. Aan de Schommeldreef werden 4.700 extra bomen aangeplant. Dat gebeurde met de hulp van leerlingen van basisschool 't Sprinkhaantje.

De kinderen van de gemeenteschool lieten zich gisteren niet afschrikken door het sombere weer. Gewapend met laarzen tegen de modder en regenjas tegen de neerslag, namen ze enthousiast deel aan de plantactie voor zo'n twee hectare nieuwe bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgde voor de plantgaten en de schoppen. De kinderen deden rest.





"Het was boswachter Reinhart Cromphout die onze hulp vroeg en we gingen graag op de uitnodiging in", zegt directeur Koen Robberechts. "Buggenhout Bos is een mooi stuk natuur, om te wandelen, te fietsen en tot rust te komen. Als we kunnen meewerken aan de uitbreiding ervan, dan graag. Bovendien maakt het onze kinderen bewuster over de waarde van de natuur. Ze leren meteen bij over de bomen en struiken die ze planten."





Het nieuwe bos bestaat uit streekeigen planten zoals winterlinde, spork, sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, haagbeuk, Europese vogelkers, meidoorn en hondsroos. Het krijgt de naam 'Sprinkhaantjesbos' en er komt ook een infopaneel. Op termijn zal dit nieuw deel verbonden worden met de grote bestaande kern van Buggenhout Bos.





"In 2023 zullen verschillende tussenliggende percelen verder bebost worden om de verbinding te realiseren", zegt boswachter Cromphout. "Zo ontstaat één groot uitgestrekt bosgebied." (DND)