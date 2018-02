Leerlingen hebben ook op reis aandacht voor pesten 27 februari 2018

De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout hebben ook op reis aandacht voor acties tegen pesten. De eerstejaars vertoefden in Dworp om er intens te werken rond groepsvorming, groepsgedrag, talenten en respect voor elkaar. "In de school voeren we bovendien ook een anti-pestbeleid en ook daar ging tijdens de reis aandacht naar", zegt leerkracht Inge Heyvaert. "Om te tonen dat ze het menen, zetten onze jongeren ook de vier stippen op hun hand van de stip-it actie."





(DND)