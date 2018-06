Leerlingen genieten van film op groot scherm 29 juni 2018

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) ontving gisterennamiddag de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Pupil van Opdorp op de Dries.





Ze mochten er allemaal samen naar een film in openlucht kijken op een groot ledscherm van dertig vierkante meter. "We hebben dit scherm hier toch een maand lang staan in het kader van ons voetbaldorp en onze uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK-voetbal", zegt voorzitter Erik Coppens. "Dan kunnen we evengoed van de gelegenheid gebruik maken om ook onze kleinste inwoners eens van dit groot scherm op een unieke locatie te laten genieten. In de schaduw van de bomen kunnen ze kijken naar de Disneyfilm 'Coco'. Zo sluiten ze het schooljaar op een heel leuke manier af."





In totaal waren ongeveer 150 kinderen aanwezig. (DND)