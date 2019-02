Leerlingen Claevervelt winnen Oxfam-wedstrijd en worden beloond met concert op speelplaats Nele Dooms

05 februari 2019

16u59 0 Buggenhout De leerlingen van buitengewoon lager onderwijs BLO Claevervelt van Buggenhout werden dinsdagmiddag verwend met een concert op de speelplaats. De school won immers de Oxfam Wereldwinkels-wedstrijd.

“We werkten allemaal samen aan een project rond eerlijke handel voor de cacaoboeren”, vertelt Sigrid de Bruyn van Claevervelt. “Daar koppelden we ook een sponsoractie aan. Dat leverde 2.800 euro op. De kinderen maakten ook zelf een liedje ‘Fran en Frans de Oxfamfans’ en stuurden het filmpje daarvan in voor de wedstrijd van Oxfam Wereldwinkels ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’. Wat was de verrassing groot dat net wij uit 150 deelnemende scholen als winnaar uit de bus kwamen. Dat hadden we nooit verwacht, maar we zijn er natuurlijk wel erg blij mee.”

Als beloning voor de overwinning kreeg de school dinsdag een live-optreden van ‘Die Verdammte Spielerei’ cadeau. De muzikanten, omschreven als het zotste wandelorkest van het westelijk halfrond, zetten de speelplaats in vuur en vlam. De kinderen genoten van typische fanfaremuziek, een polka, een radiomelodie en een vleugje klassiek. En de wisseltrofee, een multiplex-logo van QUE?!, krijgt een bijzondere plaats in de school.