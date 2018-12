Leerlingen academie luisteren kerstconcert op Nele Dooms

19 december 2018

De leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Buggenhout luisteren een Kerstconcert op. Dat vindt plaats in het kader van de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. De opbrengst gaat dan ook naar verschillende goede doelen. De leerlingen zingen en musiceren op donderdag 20 december en vrijdag 21 december, telkens om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Gerardus Majellakerk van Opstal, aan de Broekstraat. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info: academie@buggenhout.be of 052/33.95.71.