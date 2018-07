Leden Pasar genieten van culinaire fietstocht Nele Dooms

16 juli 2018

15u28 0

Een vijftigtal leden van Pasar Buggenhout hebben een culinaire fietstocht in de kuiten. "We fietsten meer dan vijftig kilometer bij elkaar", zegt woordvoerder Etienne Hermans. "De route liep langs rustige wegen, midden de natuur. En om af te sluiten stond een lekkere maaltijd klaar in zaal Drytoren aan de Dries in Opdorp. Iedereen heeft met volle teugen genoten."