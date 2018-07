Langste Tafel krijgt weer vorm Nele Dooms

18 juli 2018

16u38 0 Buggenhout Een volgende Langste Tafel in Buggenhout krijgt vorm. Na twee succesvolle edities, komt er een nieuwe in september. Verenigingen bereiden het initiatief voor het goede doel volop voor.

Het concept van de Langste Tafel is ondertussen gekend: Liefhebbers schuiven de benen onder tafel, smullen van een lekkere maaltijd en steunen zo het goede doel. Verschillende Buggenhoutse verenigingen helpen daar aan mee.

"Het doel is drieledig" zegt Ward Vrancken, één van de stuwende krachten achter het gebeuren. "We willen het rijke verenigingsleven in Buggenhout extra in de verf zetten. We gaan bovendien voor Fair Trade en eerlijke handel. We serveren dus onze maaltijd met ingrediënten van lokale handelaars en eerlijke producten. Tegelijk is dat een mooie sensibilisering voor de bevolking."

Dat twee vorige edities een succes werden, maakt de verenigingen nog gemotiveerder om voor een derde uitgave te gaan. Ze werken daarvoor samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de Welzijnsraad. De Langste Tafel zal plaatsvinden op zaterdag 15 september op de terreinen achter De Pit.

"Er komen drie eettenten met elk hun specifiek gerecht", weet Vranken. "Vzw Samen zorgt voor stoofvlees met frieten, Oxfam Wereldwinkel voor vegetarische curry met rijst en de BBQ-fanaten voor spinaziestoemp met worst. Iedereen mag komen eten, maar moet ook zelf afwassen. We bieden ook de kans om de film Lunchbox te bekijken in De Pit. En alle deelnemers zorgen ook voor een infomarkt om hun werking voor te stellen."