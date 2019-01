Landelijke Gilde houdt Dorpsquiz Nele Dooms

21 januari 2019

De Landelijke Gilde van Opdorp plant een volgende Dorpsquiz. Die is al meer dan dertig jaar jaarlijkse traditie. “De ludieke quiz is voor iedereen toegankelijk, met een flinke dosis vragen over Opdorp en de regio”, klinkt het. Ploegen van maximum vijf personen kunnen meedoen. De Dorpsquiz vindt plaats op zaterdag 26 januari, vanaf 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Orangerie, aan de Vekenstraat in Opdorp. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: hugo.huyck@telenet.be.