Landelijke Gilde houdt dorpsquiz 23 januari 2018

De Landelijke Gilde van Opdorp organiseert op zaterdag 27 januari haar jaarlijkse dorpsquiz. Ploegen van vijf spelers kunnen hieraan deelnemen. De vragen over allerlei onderwerpen en thema's worden gesteld vanaf 19.30 uur in de Orangerie, aan de Vekenstraat in Opdorp. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: hugo.huyck@telenet.be. (DND)