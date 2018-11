Landelijke Gilde geeft bank plek aan ijskelder Nele Dooms

26 november 2018

Dankzij de Landelijke Gilde van Opdorp is de gemeente een zitbank rijker. De vereniging nam deel aan de wedstrijd “Bank zoekt Plek”, om een favoriete plaats te zoeken voor de zitbank van de Landelijke Gilden Vlaanderen. Voorwaarde was dat de zitbank mensen in een dorp of gemeente moet samenbrengen. In elk dorp konden de inwoners stemmen op hun favoriete plek of zelf een plekje toevoegen. De Landelijke Gilde van Opdorp duidde de site van de gerestaureerde ijskelder op het kasteeldomein aan de Damstraat aan als ideale plaats. Met resultaat, want de nieuwe zitbank heeft daar zopas een plaats gekregen. De locatie maakt deel uit van de Keisdruppersroute en de ijskelder is het voorbije weekend officieel ingehuldigd. Het is de grootste van Oost-Vlaanderen. Met de zitbank van de Landelijke Gilde kan het een nog beter rustpunt in Opdorp worden.