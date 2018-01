Kunstwerk om herdenking oorlog af te sluiten OUDSTRIJDERSBOND MAAKT OOK WERK VAN WANDELTOCHT EN GEDENKPLAAT NELE DOOMS

Foto Geert De Rycke Leden van de Oudstrijdersbond aan de Patattenmolen, waar dit jaar een kunstwerk wordt geplaatst om de Slag van Buggenhout te herdenken. Buggenhout De Oudstrijdersbond van Buggenhout zet 2018 in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Daarmee sluit de herdenkingsperiode rond Honderd Jaar Grote Oorlog af. Er wordt werk gemaakt van een wandeltocht, herdenkingsplaat aan de kerk van Opstal en een kunstwerk aan de Patattenmolen.

Net zoals 2014, bij de start van de herdenkingsperiode van Honderd Jaar Grote Oorlog, zal de Oudstrijdersbond van Buggenhout ook 2018 helemaal in het teken zetten van die vreselijke oorlog. "Buggenhout heeft zeker een rol gespeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. We kunnen dan ook niet voorbij aan een herdenking van het einde van de oorlog", zegt Dirk Stallaert van de Oudstrijdersvereniging. "Met de Slag om Buggenhout bijvoorbeeld heeft de oorlog zich ook in deze contreien echt laten voelen. De Duitsers rukten op en vooral aan de Hoge Linde werd gevochten. Er sneuvelden toen negentien Belgische soldaten, waarvan één Buggenhoutenaar. Ze werden langs veldwegen begraven, maar later kregen ze toch een ereperk op het kerkhof."





Gedenkplaat in kerk

In 2014 werden al verschillende infoborden op locaties die een rol speelden tijdens de Grote Oorlog in Buggenhout onthuld, net als een gedenkplaats voor de gestorven burgerslachtoffers. Om de periode 2014-2018 degelijk af te sluiten, zal er nog deze maand een oude gedenkplaat met de namen van de Opstalse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog opnieuw in de kerk van Opstal opgehangen worden. "Deze plaat werd indertijd gemaakt door Prosper Bosteels", vertelt Firmin Vermeir van de oudstrijdersbond. "Later verdween ze, tot ze plots in het Buggenhoutse containerpark gedropt bleek. Daar werd ze opgevist en we hebben ze nu laten restaureren. Daardoor kan ze weer een plaats krijgen in de kerk."





Uniek project

De komende maanden zullen ook de infoborden uit 2014, die ondertussen aan vervanging toe zijn, vernieuwd worden. De oudstrijders denken ook aan een nieuwe wandelroute langs de diverse locaties die in Buggenhout tijdens de oorlog een rol speelden.





Die wandeling zal na de zomer plaatsvinden. "Omdat rond die periode de veldslag in Opstal plaatsvond", zegt Stallaert. Bovendien werken de Buggenhoutse oud-strijders ook samen met de Kunstraad voor een uniek project. Aan de zijgevel van de Molenaarswoning aan de Krapstraat, op de site Patattenmolen, moet een kunstwerk komen. "Dat dit aan de Patattenmolen komt, is niet verwonderlijk", zegt Stallaert. "Van op de molen schoten de Belgische soldaten naar de kerk, omdat daar Duitsers verstopt zaten. De molen werd bovendien in brand gestoken. Er werd in deze buurt ook meter per meter gevochten tegen de Duitsers."





Een dertigtal plaatselijke amateurkunstenaars zijn opgeroepen om een kunstwerk te maken om de Slag van Buggenhout te herdenken. "Het moet tegen de gevel bevestigd worden en dus in reliëf zijn", zegt Eric Van Riet van de Kunstraad. "Elke geïnteresseerde kunstenaar uit de regio mag deelnemen. Een professionele jury zal het beste ontwerp uitkiezen. Dat moet uiteindelijk tegen oktober gerealiseerd zijn, om tijdens de herdenkingsplechtigheid van 11 november te onthullen." De laureaat krijgt een vergoeding van 5.000 euro om het werk te realiseren. Inschrijven kan tot 17 januari. Info: kunstspa43@gmail.com.