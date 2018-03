Kunstenaars tonen werk langs Open Atelier Route 16 maart 2018

Buggenhout organiseert dit weekend een volgende editie van de Open Atelier Route. Meer dan dertig kunstenaars stellen op twaalf locaties hun atelier open voor het grote publiek. Het is een unieke kans om kennis te maken met kunstenaars, hoe ze werken en waar ze hun inspiratie vandaan halen. Kunstwerken zijn te bekijken in de thuisateliers, in het Administratief en Cultureel Centrum, bij de Keramiekclub in de Orangerie en in het Spat. Geïnteresseerden kunnen er binnenwandelen en kunstenaars aan het werk zien. De route is ongeveer twaalf kilometer lang en daarom ook ideaal om met de fiets te doen. Iedereen kan gratis deelnemen aan de Open Atelier Route, op zaterdag 17 en op zondag 18 maart. De folder met alle deelnemers is te vinden in het ACC, aan de vrijetijdsbalie van gemeenschapscentrum De Pit en in de bibliotheken. Info: mieke_fleurackers@hotmail.com of 0476/669.775. (DND)