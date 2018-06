Kunst in rusthuis 30 juni 2018

02u40 0

In het woonzorgcentrum Herfstdroom van Buggenhout start een nieuwe tentoonstelling. Kunstenaar Willem Pacquet uit Opwijk stelt er zijn teken- en weefkunst tentoon. De kunstenaar kan, als gevolg van een hersenvliesontsteking, zijn beroep als ingenieur-architect niet meer uitoefenen. De passie voor tekenen is echter gebleven. Weven leerde hij van Maria Van Peteghem, vrijwilligster in dagcentrum Eindelijk, waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel revalideren. De tentoonstelling vindt plaats in samenwerking met de Kunstraad van Buggenhout. De expo is te bezoeken vanaf morgen tot eind oktober. De kunstwerken zijn te bezichtigen in de wandelgangen van het rusthuis, aan de Groenlaan in Buggenhout. Info: mia.moernaut@telenet.be. (DND)