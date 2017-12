Kunst in het ACC 02u44 0 Buggenhout In het Administratief en Cultureel Centrum (ACC) van Buggenhout start met het nieuwe jaar ook een nieuwe tentoonstelling.

Deze keer zullen werken van kunstenaar Alain Ducobu te zien zijn. De gepassioneerde kunstschilder neemt de bezoekers met een reeks schilderijen mee naar zijn wereld van fantasie en sferen, waar iedereen kan genieten van mooie kleuren. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 5 januari om 19.30 uur. Daarna is de expo nog te bezoeken tot en met 28 januari, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de raadszaal van het ACC, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. (DND)