KSA-jongens houden Kiekenfeesten

22 februari 2019

De KSA-jongens van Buggenhout zijn weer toe aan hun jaarlijkse Kiekenfeesten. Op het menu staan kip natuur, kip provencaal, kip curry en kip met appelmoes. Er is ook een vegetarisch alternatief. Smullen kan op zaterdag 23 februari, van 18 tot 22 uur, en op zondag 24 februari, van 11.30 tot 15 uur. Liefhebbers zijn welkom in Zaal Nicolaas, aan de Jachtweg in Buggenhout. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 11 euro. Afsluiten kan met een lekker dessertje. Info en inschrijvingen: ksabuggenhout.be/jongens.