Kris zet geklasseerd herenhuis open voor Kunstkerstdagen Nele Dooms

22 november 2018

14u10 0 Buggenhout De Kunstkerstdagen van Kris Van den Bossche uit Opdorp komen er weer aan. De grafisch vormgeefster zet daarvoor de deuren van haar geklasseerd herenhuis in de Houtenmolenstraat open. Naast eigen werk, geeft ze ook andere creatieve duizendpoten de kans hun werk te tonen.

De Kunstkerstdagen in Opdorp zijn een jaarlijkse traditie en bestaan ondertussen al meer dan 25 jaar. “Het idee is simpel: mensen ideetjes geven om iets origineels cadeau te kunnen doen met de feestdagen”, zegt Kris Van den Bossche. “Mijn huis is de ideale locatie om zo’n aanbod samen te brengen. Het pand heeft een enorme familiegeschiedenis en werd indertijd gebouwd door mijn voorouders. Het oudste gedeelte dateert uit 1790 en spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Het pand geeft de kans om bezoekers in een unieke sfeer te ontvangen.”

Elk jaar doet Van den Bossche beroep op andere creatievelingen om voor allerlei leuks te zorgen. Zelf stelt ze etsen, schilderijen, foto’s, wenskaarten, fotomagneten en decoratie tentoon. Daniël Colman uit Dendermonde komt langs met aquarellen. Ella Dama uit Baasrode zorgt voor plantaardig gebak met taarten, cake en muffins. Nexlec van Karen Moyson uit Malderen biedt juweeltjes, accessoires en kledij.

De Kunstkerstdagen vinden plaats op vrijdag 23 november, van 19.30 tot 22.30 uur, zaterdag 24 november van 14 tot 20 uur, en zondag 25 november, van 14 tot 19 uur. Iedereen is welkom aan de Houtenmolenstraat 14 in Opdorp.