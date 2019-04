Knip in Reigersweg moet voor meer fietsveiligheid zorgen Nele Dooms

01 april 2019

15u40 0 Buggenhout Om de Reigersweg veiliger te maken, komt er een knip in de straat ter hoogte van het Heibos. De Verkeerscommissie van Buggenhout heeft dat voorstel uitgewerkt. Eerder had de omvorming van de Reigersweg tot ‘fietsstraat’ voor discussie gezorgd tijdens de gemeenteraad.

Oppositiepartij N-VA noemde het voorstel van CD&V om van de Reigersweg, die langs de spoorlijn Dendermonde-Londerzeel tussen de Baasrode-Zuid en Beukenstraat loopt, een fietsstraat te maken “waanzin”. In een fietsstraat blijft autoverkeer toegelaten, maar moeten bestuurders fietsers altijd voor laten. “Dit is geen oplossing voor de veiligheid van fietsers, die in deze smalle weg in conflict zullen blijven komen met auto’s”, stelde gemeenteraadslid Wim Mommaers (N-VA). Zijn partij had eerder voorgesteld om van de Reigersweg een fietssnelweg te maken, met verbod voor autoverkeer.

Tractorsluis

De Verkeerscommissie boog zich nu over het dossier en werkte een regeling uit. Daarbij is een knip voorzien ter hoogte van het Heibos, ergens te midden van het traject Reigersweg. Daarmee komt een einde aan doorgaand autoverkeer. Ter hoogte van de verkeersknip wordt een tractorsluis voorzien, zodat het fietsverkeer wel door kan. Bestuurders moeten via het Heibos richting Brandstraat. Het deel van de Dammekensstraat tot de Brandstraat wordt ook een fietsstraat.

“We gaan ervan uit dat de maatregelen een ontradend effect gaan hebben voor bestuurders”, zegt Jean-Pierre Willems (N-VA), lid van de Verkeerscommissie. “Het zal in de toekomst niet evident zijn voor hen om vanaf Baasrode-Zuid eerst traag achter fietsers te rijden, daarna door een smal vuil straatje te moeten en tenslotte de Brandstraat in te rijden op een plek waar de zichtbaarheid niet evident is. Mogelijks gaan ze dan voor een volledig andere route.”