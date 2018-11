Kleuterschooltje Briel moet op zoek naar één leerling om sluiting te voorkomen School moest in 2015 ook al eens op zoek naar kleuters en werd toen op het nippertje gered Nele Dooms

14 november 2018

09u45 0 Buggenhout Slechts één kleuter is er te kort, maar als die er niet snel komt dan valt het doek over het kleuterschooltje van de Briel in Buggenhout. Kleuterjuf Karine, die momenteel elf kindjes onder haar hoede heeft, doet een oproep. “Een klein schooltje als dit heeft zoveel voordelen. Het zou echt zonde zijn dat dit verdwijnt.”

Het kleuterschooltje van de Briel, aan het Kuitelgem op de grens van Buggenhout met Baasrode, is al tientallen jaren lang een vaste waarde. Vroeger was er in de gebouwen ook een lagere school met eerste en tweede leerjaar gehuisvest, maar die werd eerder al samengevoegd met de hoofdschool van de Basisschool Sint-Vincentius in het centrum van Buggenhout. Terwijl het kleuterschooltje in vroeger jaren kon rekenen op gemiddeld zo’n twintig kinderen per schooljaar, nam dat aantal de voorbije jaren af.

Nu blijkt één kleuter te kort om de toekomst van het Brielschooltje veilig te stellen. “In juni, eind vorig schooljaar, hebben we afscheid genomen van vijf kindjes die naar het eerste leerjaar overstapten”, legt kleuterjuf Karine Daelemans uit. “Dat is natuurlijk een heel groot aantal om op te vangen in een schooltje van amper dik tien leerlingen. Eén kindje is er dus te kort en dat vinden we heel erg. Komt die er niet, dan is het eind dit schooljaar gedaan met dit gezellige wijkschooltje.”

In 2015 op het nippertje gered

Het is niet de eerste keer dat het Brielschooltje met sluiting wordt bedreigd. In 2015 trokken directie en kleuterjuf ook al eens aan de alarmbel. Een oproep leverde toen op het laatste nippertje toch nog enkele extra kleuters op om de toekomst veilig te stellen. “Het is de jongste tijd inderdaad niet evident om leerlingen te winnen”, zegt Daelemans. “De buurt rond het schooltje is in al die jaren verouderd. Jonge gezinnen die hun kindjes naar hier kunnen sturen, zijn er nu niet meer. Die moeten nu al van verder komen. En ouders hebben tegenwoordig ook steeds meer nood aan voor- en na-opvang. Dat is in een wijkschooltje niet evident, maar we proberen daar toch een mouw aan te passen.”

Aan de infrastructuur van het schooltje zal het alleszins niet liggen. Voor amper twaalf kindjes beschikt de kleuterschool over erg ruime accommodatie. Verschillende klaslokalen, een refter, een turnzaal, sanitair en speelplaats zijn ter beschikking.

“We hopen echt dat er nog ouders opduiken die hun vertrouwen in dit kleine schooltje stellen”, zegt Daelemans. “Daarvoor is nog kans tot 1 februari. Zelf zijn we hier erg overtuigd van de vele voordelen van zo’n kleinschalig wijkschooltje. Een schooltje als dit van de Briel is onbetaalbaar qua begeleiding van peuters en kleuters. De haast individuele aandacht die ze hier krijgen, kan nooit in grotere scholen met grotere groepen kleuters. Het is haast niet te begrijpen dat niet meer ouders voor een kleinschalig schooltje kiezen, terwijl iedereen er de mond vol van heeft dat klassen tegenwoordig met twintig à dertig kinderen veel te groot zijn.”

Er zijn nog twee instapmomenten, vlak na de kerstvakantie en op 1 februari zelf. “Laten we hopen dat er dan minstens één kleutertje extra start”, zegt directeur Annie Lion. “We zullen hem of haar met open armen ontvangen.”