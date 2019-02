Kleuterschooltje Briel kan open blijven, maar volgend schooljaar weer zeker vier nieuwe kleuters nodig Nele Dooms

10u50 0 Buggenhout Het kleuterschooltje van de Briel kan dan toch al zeker een schooljaar langer openblijven. Er werd gevreesd voor een sluiting omdat het kleine schooltje aan Kuitelgem, een afdeling van de Vrije Basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout, één leerling te kort had. Ondertussen schreven zich echter twee nieuwe kleutertjes in.

In het najaar slaakte het kleuterschooltje van de Briel nog een noodkreet. Als er tegen de deadline van 1 februari niet één kleutertje extra opdaagde, zou het doek vallen over het schooltje, al tientallen jaren een vaste waarde in de buurt. Terwijl het kleuterschooltje in vroeger jaren kon rekenen op gemiddeld zo’n twintig kinderen per schooljaar, nam dat aantal de voorbije jaren af. In november 2018 telde het schooltje slechts 11 leerlingen, één kindje te weinig om aan de minimumnorm te voldoen. “Komt dat kindje er niet, dan is het gedaan met het kleuterschooltje van de Briel”, klonk het.

Maar zover komt het niet. Er lopen momenteel zelfs dertien kleutertjes school in de Briel. “Er schreven zich ondertussen niet één, maar twee kindjes in”, zegt juf Karine Daelemans. “Ze komen van een nieuw gezin dat zich in Buggenhout kwam vestigen en niet ver van het schooltje woont. Natuurlijk zijn we opgelucht dat we er zo zeker nog een schooljaar bij kunnen doen.”

Al is echt victorie kraaien er niet bij. Eind dit schooljaar vertrekken liefst vijf kleutertjes van de Briel naar het eerste leerjaar in de moederschool in Buggenhout-centrum. “Dat betekent dat er dus opnieuw vier kindjes moeten bijkomen om het voortbestaan van dit kleuterschooltje te verzekeren”, zegt Daelemans. “Voorlopig hebben we geen zicht op nieuwkomers. We hopen van harte dat die wel nog komen opdagen volgend schooljaar, of het is alsnog gedaan met dit schooltje van den Briel.”