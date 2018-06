Kleine kermis 13 juni 2018

In Buggenhout centrum vindt dit weekend de "kleine kermis" plaats. Op zaterdag 16 juni is er een avondmarkt. In en rond de Kerkstraat vatten marktkramers post en ook de lokale handelaars doen mee. Naar aanleiding hiervan wordt de Kerkstraat zaterdag afgesloten voor het verkeer. Zowel op zaterdag 16 als zondag 17 juni staan in het centrum kermisattracties. Om alles veilig te laten verlopen, geldt er een parkeerverbod in de Stationsstraat vanaf woensdag 13 juni tot dinsdag 19 juni. In het deel van Belfius tot de hoek met de Kerkstraat gaat het parkeerverbod pas vanaf donderdag 14 juni om 14 uur in. In de Kerkhofstraat mag vanaf vandaag niet meer geparkeerd worden en in de Kerkstraat geldt parkeerverbod op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni. Hetzelfde geldt voor de Maalderijstraat. De Stationsstraat wordt de hele periode afgesloten voor het verkeer. (DND)