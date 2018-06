Kleine brand in garage 25 juni 2018

In de Hopveldweg in Buggenhout is zaterdagnamiddag rond 14.00 uur een klein brandje ontstaan in een garage. Er zou een kleine hoeveelheid plastic vuur hebben gevat. De rook werd echter snel opgemerkt en de buren slaagden erin het plastic naar buiten te dragen en te doven met een tuinslang. De brandweer kwam nog even langs ter controle, maar moest uiteindelijk niet meer ingrijpen. Er vielen geen gewonden. (KBD)