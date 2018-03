Klaverken serveert pasta 08 maart 2018

Krachtbalclub 't Klaverken van Buggenhout organiseert dit weekend haar eetfestijn "Pasta Pasta". Op het menu staan spaghetti bolognaise, vegetarische spaghetti en macaroni. Smullen kan op vrijdag 9 maart, van 18.30 tot 21.30 uur, en op zaterdag 10 maart, van 17 tot 21 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal. Iedereen is welkom.





Info en inschrijvingen:





secretariaat@klaverken.be.





(DND)