Klasgenoten in pyjama voor Amber 31 maart 2018

De klasgenoten van Amber Huyck, uit het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout, hebben een schooldag in pyjama beleefd. Daarmee steunen ze hun leeftijdgenootje dat vorig jaar getroffen werd door lymfeklierkanker.





"Hierdoor kon Amber een hele tijd niet of bijna niet naar school komen. Ze volgde les via Bednet", zegt klasleraar Ingrid Van Delm. "Zo bleef er ook contact met de klasgenoten. Zij trekken zelf hun pyjama aan als symbool van steun en respect voor zieke leerlingen enerzijds en voor de organisatie. Die maakt les volgen en schoolse betrokkenheid ook mogelijk tijdens periodes dat school lopen niet kan."





(DND)