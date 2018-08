Klaar voor première Karmeliet Nele Dooms

23 augustus 2018

08u08 6 Buggenhout Na een laatste generale repetitie zijn de makers van "Karmeliet" klaar voor de première van het openlucht theaterspektakel. Het domein van het Kasteel van Opdorp doet dienst als imposant decor. Meer dan drieduizend bezoekers zullen de komende dagen genieten van het "fictief verhaal binnen historische krijtlijnen".

Een replica van de Boskapel van tien meter hoog tussen de bomen lijkt, met de juiste belichting, net echt. Tussen het feërieke decor van het domein van het Kasteel van Opdorp staan imposante decorstukken. Daartussen spelen honderd acteurs en figuranten, allemaal gehuld in stuk voor stuk op maat en handgemaakte kostuums. En dan zijn er een tiental paarden en zelfgeschreven en gecomponeerde songs. Genoeg ingrediënten dus voor een overweldigend openlucht theaterspektakel.

"Al meer dan twee jaar zijn we hiervoor aan het werk", zegt regisseur Stijn De Wolf. "Op dit ogenblik, zo vlak voor de première, durf ik me door de zenuwen wel eens afvragen 'waarom ben ik hier aan begonnen'. Maar laat het duidelijk zijn, dit was al lang een droom. Bij Camerata Productions, die al eerder Buggnehoutse prodcuties en musicals tot een goed einde bracht, hadden we al lang het gevoel dat het leuk zou zijn een openlucht spektakel te brengen. Toen de mensen van de Capelderij, het begeleidingscentrum dat onderdak heeft in het Kasteel van Opdorp, ons lieten verstaan dat zij het wel tof zouden vinden dat er eens iets op hun domein gebeurde, viel het hele plaatje in elkaar."

De Wolf omschrijft het theaterspektakel "Karmeliet" als "fictie binnen historische krijtlijnen". "We brengen het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het Karmelietenbier, dat nu nog altijd in Buggenhout gebrouwen wordt, ten tijde van de zeventiende eeuw", legt De Wolf uit. "Het verhaal speelt zich af ten tijde van de inquisitie. Monniken geven inwoners beschuldigd van ketterij onderdak in de Karmelietenabdij en beginnen bier te brouwen om inkomsten te genereren. Natuurlijk verweven we ook een liefdesverhaal doorheen het geheel."

Zes intensieve repetitieweken met acteurs en figuranten zijn ondertussen achter de rug. "We hebben gezweet in het heetste van deze zomer, maar hebben ook regen en wind moeten trotseren", zegt Stef Buys, één van de hoofdacteurs in de cast en in de Buggenhoutse toneelwereld bekend als bezige bij. "Maar het is het allemaal waard. Deelnemen aan een grootse productie als dit overtreft de stoutste verwachtingen. Het is fantastisch dit verhaal in zo'n prachtig decor en met zoveel vrienden-acteurs te mogen brengen."

"Karmeliet" is er dan ook voor én door Buggenhout. "Wat dit hele gebeuren zo leuk maakt, is dat dit een hele gemeenschap erbij betrekt", zegt De Wolf. "Het zijn Buggenhoutenaren die rollen van acteurs en figuranten op zich nemen, de jongste is zes en de oudste 83. Ze spelen bovendien in eigen dorp, voor eigen publiek."

Voorstellingen van Karmeliet vinden plaats op vrijdag 24 augustus, zaterdag 25 augustus, zondag 26 augustus en maandag 27 augustus, telkens om 21 uur. Het Kasteel van Opdorp bevindt zich aan de Vekenstraat in Opdorp. Info: https://www.theaterspektakel-karmeliet.be.