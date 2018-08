Kinderen sluiten zomervakantie sportief af Nele Dooms

29 augustus 2018

13u30 0 Buggenhout Het Buggenhoutse jonge volkje kan de zomervakantie sportief afsluiten in De Pit, waar verschillende disciplines aan bod komen.

"We gingen de zomervakantie in de eerste week van juli al sportief in met een eerste sportkamp, en we sluiten nu op dezelfde manier af", zegt sportfunctionaris Jurgen Vermeulen. Voor de kleinsten (3 tot 6 jaar) vindt een kleutersportkamp plaats in sporthal De Pit, aan de Platteput. Bewegingsspelletjes staan daar op het programma. Kinderen tussen 7 en 12 jaar krijgen omnisport voorgeschoteld en kunnen dus proeven van heel wat verschillende disciplines. "We bieden initiaties aan om kennis te kunnen maken met bepaalde sporten, en wisselen af met andere activiteiten." Zo stond deze week al badminton op het programma, net als basketbal. Maar de kinderen konden zich ook uitleven op springkastelen.