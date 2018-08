Kinderen halen creatief talent boven in De Pit Nele Dooms

21 augustus 2018

14u00 1 Buggenhout In en rond gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput, kunnen kinderen een hele week lang hun creativiteit botvieren tijdens het 'Kunstenaarskamp'. Het gaat om een samenwerking tussen atelier LaboArte en het gemeentebestuur.

Zo'n vijftien kinderen tussen 8 en 12 jaar schreven zich in voor het 'coole creakamp'. "Doorheen het jaar kan je bij LaboArte al regelmatig teken- en schilderlessen volgen", zegt Mieke Fleurackers. "Er was nu de vraag gekomen om dit ook in de schoolvakantie aan te bieden. Het gemeentebestuur was enthousiast, en zo is het eerste kunstenaarskamp deze zomer een feit geworden."

Vijf dagen lang gaan de kinderen aan de slag. Voor 'schilderen op doek' trokken ze de groene omgeving van De Pit in. Maar ook beeldhouwen en striptekenen staan op het programma. "Er zit flink wat talent tussen de deelnemers", zegt Fleurackers enthousiast. "Dat is niet verwonderlijk. Kinderen zijn sowieso al de beste kunstenaars die er bestaan."

Wie het werk van de kinderen wil bewonderen, kan op vrijdag 24 augustus terecht in de foyer van De Pit. Daar worden alle kunstwerken tentoongesteld vanaf 17 uur.