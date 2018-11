Kinderen bundelen vredeswensen voor over vijftig jaar Nele Dooms

09 november 2018

16u03 7 Buggenhout De kleuters en leerlingen van de Vrije Basisschool Opstal verzamelden vrijdagnamiddag aan het ereperk van oud-strijders op het kerkhof van Opstal. Op vraag van de Oud-Strijdersbond Buggenhout hadden ze allemaal vredeswensen mee. Door die op te bergen in een kist om ze over vijftig jaar weer open te maken, gaven ze het startschot van de oorlogsherdenkingen dit weekend in Opstal.

De Oud-Strijdersbond van Buggenhout werkte een driedaags programma uit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook Opstal kende toen immers heel wat leed. Daarvoor wordt zaterdag een kunstwerk ingehuldigd op de site Patattenmolen.

Vrijdag was het al de beurt aan schoolkinderen om ervoor te zorgen dat de vredesgedachte niet vergeten wordt. Ze werden op het kerkhof verwelkomd door Dirk Stallaert van de Oud-Strijdersbond, die hen vertelde over de vergeten Slag om Buggenhout. Daarna konden de kinderen hun wensen in een kistje deponeren. “Het kistje geven we een plaats in een sokkel aan het ereperk van de oud-strijders”, legt Stallaert uit. “Over vijftig jaar wordt die weer geopend en kunnen de kinderen van dan de wensen van nu lezen. We beschikken bovendien over een uniek kanon om de sokkel af te sluiten.”